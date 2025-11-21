++ Region: Reifglätte auf Straßen möglich – nachts minus acht Grad ++

Schnee, Glätte und Minustemperaturen: Der Winter klopft vor seinem Beginn in Rheinland-Pfalz und dem Saarland schon mal kräftig an. Aber auch die Sonne kommt wieder hervor.

OFFENBACH. Das vorwinterliche Wetter bleibt: Nach leichtem Schneefall im Westen von Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich im Laufe des Tages zunehmend die Sonne. Die Temperaturen steigen maximal auf fünf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach ankündigte.

Im höheren Bergland herrscht leichter Dauerfrost. Vorsicht im Verkehr: In der Nacht auf Samstag kann es vereinzelt Reifglätte auf den Straßen geben. Die Temperaturen steigen nicht über den Gefrierpunkt, mancherorts sinken sie sogar auf minus acht Grad.

Die Sonne ist am Samstag dann wieder häufiger zu sehen. Zudem bleibt es trocken. (Quelle: dpa)