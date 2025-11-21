Trier: villaWuller gewinnt Hauptpreis bei den APPLAUS-Award 2025

TRIER. Die villaWuller in Trier darf sich über eine besondere Ehre freuen: Beim diesjährigen APPLAUS-Award wurde der Club in der Kategorie „Beste kleine Spielstätte und Konzertreihe“ mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht nicht nur die künstlerische und kulturelle Bedeutung des Clubs, sondern bringt auch eine finanzielle Förderung von 10.000 Euro mit sich.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat sich die villaWuller am Schießgraben in Trier als ein Ort etabliert, der weit mehr als nur Tanz und Musik bietet. Unter dem Motto „There is simply an activity, sound and light“ – inspiriert von John Cage – schafft der Club einen Raum für intensive musikalische Erlebnisse, indem elektronische Musik, Konzerte, Live-Acts, Workshops und Diskussionsformate aufeinandertreffen. Getragen wird das Projekt von einem engagierten, ehrenamtlichen Team und Residents-DJs, die gemeinsam ein handverlesenes, vielseitiges Programm gestalten.

Besonders ist die villaWuller auch durch ihre Geschichte: Aus einer privaten Initiative heraus entstanden, wurde der Club 2017 in einen gemeinnützigen Verein überführt. Dies ermöglichte es, den kommerziellen Druck zu reduzieren und den Fokus auf kreative Freiheit und faire Bezahlung zu legen – ein Prinzip, das bis heute gilt. Mit Platz für nur 100 Gäste bleibt der Club bewusst intim und setzt auf Qualität statt auf Masse.

Der APPLAUS-Award, einer der renommiertesten Preise für Clubkultur und Livemusik in Deutschland, würdigt Spielstätten, die durch innovative Programmgestaltung, kulturelle Vielfalt und gesellschaftliches Engagement überzeugen. Für die villaWuller ist die Auszeichnung nicht nur eine Bestätigung ihrer Arbeit, sondern auch ein wichtiger Impuls für die Zukunft. Die Fördergelder fließen direkt in die Weiterführung des Clubs sowie in die Weiterentwicklung des Programms und die technische Ausstattung.

„Was bedeutet dieser Preis für euch?“ – Tobias Hewer, der mit Marvin Weber und Alice Triolet die Auszeichnung in München persönlich entgegennahm antwortete:

„Vor allem Bestätigung für die geleistete Arbeit im letzten Jahr, von der Programmgestaltung über Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zur nahezu alltäglichen Organisation aller Mitstreiter*innen. Dieser Preis ist eine Wertschätzung für das ganze Team, das hier mit soviel Herzblut und Leidenschaft dabei ist.“

Die Crew bedankt sich herzlich bei der Initiative Musik für die Organisation des Preises und der Jury des APPLAUS-Awards, die das besondere Engagement der villaWuller gewürdigt hat. (Quelle: Kulturverein villaWuller e.V.)