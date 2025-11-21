RLP: Winterdienst zum ersten Mal im Einsatz – So viel Streusalz wird gebraucht

Wenn es kalt und glatt ist, sorgt er für sichere Straßen: Der Winterdienst ist wieder unterwegs. Auf den Einsatz ist er vorbereitet. Wie viel Streusalz braucht man in einer Saison?

KOBLENZ. Der Winterdienst in Rheinland-Pfalz ist in dieser Woche zum ersten Mal in dieser Saison im Einsatz gewesen. Man sei in höheren Lagen teils auch vorsorglich unterwegs, wenn entsprechend niedrige Temperaturen angesagt seien, sagte ein Sprecher des zuständigen Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM). Am Dienstag seien die Kollegen zum ersten Mal gefahren.

«In den vergangenen Monaten wurden die Salzhallen und Soletanks gefüllt sowie die Fahrzeuge für ihren bevorstehenden Einsatz gewartet und ausgerüstet», teilte er mit. «Darüber hinaus wurde das Personal geschult und eingewiesen.» In den rund 130 Salzhallen und Silos bei den Straßenmeistereien könnten mehr als 104.000 Tonnen Streusalz lagern.

Im Mittel der vergangenen zehn Jahre wurden laut LBM jährlich etwa 92.000 Tonnen Streusalz verbraucht. In der vergangenen Saison waren es demnach rund 78.500 Tonnen. (Quelle: dpa)