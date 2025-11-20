Achtung! Produktrückruf: Plastikteile in beliebter Milka-Schokolade

TRIER – Der Lebensmittelhersteller Mondelēz International hat einen Produkt-Rückruf für die Sorte Milka Caramel Schokolade gestartet. Betroffen sind die 100-Gramm-Packungen mit bestimmten Chargen.

Mögliche Plastikfremdkörper als Grund

Der Grund für den Rückruf sind mögliche sichtbare Plastikfremdkörper in der Schokolade.

Vom Verzehr des Produkts wird dringend abgeraten, da diese Teile Verletzungen im Mund- und Rachenraum verursachen können. Der Rückruf betrifft die folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) sowie die zugehörigen Produktcodes:

MHD Produktcodes
20.02.2026 OSV1252132, OSV1252133
21.02.2026 OSV1252141
26.02.2026 OSV1252223
27.02.2026 OSV1252231, OSV1252232, OSV1252233

Kunden, die das betroffene Produkt erworben haben, können sich für Rückfragen und die Abwicklung des Rückrufs kostenfrei an das Verbraucherserviceteam von Mondelēz International unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 oder per E-Mail an [email protected] wenden. Andere Produkte der Marken Milka oder Mondelēz International sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.

    • Ein dümmlicher Kommentar der die eingeschränkte intellektuelle Beweglichkeit vieler Foristen dokumentiert. Die entscheidende Frage die sich dieses Vergleicher offensichtlich nicht gestellt hat:

      Wie kommen Plastikteile, Glassplitter u.s.w. in die Lebensmittel? Was ist die Ursache für immer wieder neue Rückrufaktionen der Lebensmittelproduzenten?

      Aus Sperrmüll und Abfall werden Aromastoffe extrahiert!!! In Eurem Futter ist also nicht nur Insektenpulver, sondern auch Extrakte aus Müll werden gerne zur geschmacklichen Verfeinerung der Fütterung genutzt.

      Das kann man gerne selbst recherchieren, das ist nicht geheim. Zielführend wäre beispielsweise eine Googlesuche mit den Begriffen Aromastoffe und Müll. Für „gesunde“ Ernährung mischt man Müll ins Futter, mich erinnert das an optimierte Methoden der Massentierhaltung. Das können Vergleicher und andere Mitforisten gerne ignorieren und weiter diese Leckèreien geniessen.

      Ich will jetzt nicht über Systeme philosophieren, die solche Produktionsmethoden erlauben. Das kann jeder sehen wie er will.

