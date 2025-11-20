Achtung! Produktrückruf: Plastikteile in beliebter Milka-Schokolade

TRIER – Der Lebensmittelhersteller Mondelēz International hat einen Produkt-Rückruf für die Sorte Milka Caramel Schokolade gestartet. Betroffen sind die 100-Gramm-Packungen mit bestimmten Chargen.
Mögliche Plastikfremdkörper als Grund
Der Grund für den Rückruf sind mögliche sichtbare Plastikfremdkörper in der Schokolade.
Vom Verzehr des Produkts wird dringend abgeraten, da diese Teile Verletzungen im Mund- und Rachenraum verursachen können. Der Rückruf betrifft die folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) sowie die zugehörigen Produktcodes:
|MHD
|Produktcodes
|20.02.2026
|OSV1252132, OSV1252133
|21.02.2026
|OSV1252141
|26.02.2026
|OSV1252223
|27.02.2026
|OSV1252231, OSV1252232, OSV1252233
Kunden, die das betroffene Produkt erworben haben, können sich für Rückfragen und die Abwicklung des Rückrufs kostenfrei an das Verbraucherserviceteam von Mondelēz International unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 oder per E-Mail an [email protected] wenden. Andere Produkte der Marken Milka oder Mondelēz International sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.
