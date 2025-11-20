Crash auf der K31 bei Ruschberg: Paketfahrer mit 3,5 Promille am Steuer

RUSCHBERG – Am Mittwochmorgen, dem 20.11.2025, wurde der Polizei Baumholder ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 31 (K 31) bei Ruschberg (Landkreis Birkenfeld) gemeldet.

Fahrer mit 3,49 Promille festgestellt

Ein Paketzusteller kam gegen 12.40 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Fahrer alkoholtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen extrem hohen Wert von 3,49 Promille.

Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde eine entsprechende Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; die Pakete wurden von einem Kollegen zur weiteren Zustellung übernommen.