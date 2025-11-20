Trierer Weihnachtsmarkt 2025: Polizei Trier informiert über ihr Einsatzkonzept

TRIER – Wenn am Freitag, 21.11.2025 der traditionsreiche Trierer Weihnachtsmarkt seine Toren öffnet, erwarten Stadt und Veranstalter wieder viele Tausend Besucher, die sich bis zum 22.12.2025 bei einzigartiger Atmosphäre im Herzen Triers auf die Weihnachtszeit einstimmen wollen.
Damit dies friedlich und störungsfrei verläuft, hat die Polizeiinspektion Trier einige Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit Aller zu gewährleisten.
Sichtbar und jederzeit ansprechbar werden über den gesamten Veranstaltungszeitraum uniformierte Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein und dort für alle kleineren oder auch größeren polizeilichen Belange bereitstehen. Zu den besucherstarken Zeiten an den Wochenenden (ab dem 28.11.2025) öffnet zudem eine mobile Wache in der Liebfrauenstraße ihre Tür. Direkt gegenüber dem Portal der Liebfrauenkirche und in Form eines roten Containers stehen auch dort Polizisten abseits des Trubels für die Besucher des Weihnachtsmarktes und deren Anliegen bereit. Die Wache ist zu folgenden Zeiten besetzt:
Freitags und samstags: 15.00 – 21.00 Uhr sonntags: 15.00 – 20.00 Uhr
Neben den für Alle sichtbaren Einsatzkräften kommen auch dieses Jahr wieder zivile Polizisten in den Einsatz, die ein wachsames Auge auf mögliche Langfinger oder sich anbahnende Gefahren haben werden. Das Veranstaltungsgelände wird außerdem mittels moderner Videotechnik überwacht. Rechtliche Hinweise hierzu können an allen Zugängen zum Veranstaltungsgelände auf den Hinweisschildern nachgelesen werden.
In Erwartung eines nicht unerheblichen Anteils internationalen Publikums aus dem angrenzenden Ausland, werden an drei Samstagen im Advent Polizisten aus Frankreich und Luxemburg gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen über den Weihnachtsmarkt patrouillieren. Dies ist mittlerweile gute Tradition und hat sich bei Besuchern und Kollegen etabliert.
Die Polizeiinspektion Trier wünscht allen Besuchern des Weihnachtsmarktes einen schönen Aufenthalt und eine sichere, unbeschwerte und besinnliche Vorweihnachtszeit.
Seit den Merkel-Pollern gehe ich nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt. Dennoch stört mich etwas an diesem Bericht: es ist eine Schande für Trier, dass Polizisten in einem Container untergebracht werden.
Früher gab es mal die Polizeiwache Hauptmarkt bevor H&M und dann dm dort einzogen. Sinnvoll und nötig wäre eine feste 24/7-Polizeipräsenz in der Fußgängerzone.
Das macht doch überhaupt keinen Sinn.Haben Sie noch nicht gemerkt dass diese Dauerpräsenz früher natürlich notwendig war, da gab es viele zwielichtige Rächte in der Stadt. Dank unseres überragenden Bildungssystems und einer intensiven demokratischen Schulung ist unsere Innenstadt bedeutend sicherer geworden.
Das ist die Erklärung für die Abschaffung einer Dauerpräsentz der Schutzmacht. Eigentlich nicht schwierig zu verstehen, für manche offensichtlich schon.