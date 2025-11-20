Crash am Weiher: Streufahrzeug überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt!

Birkenfeld/Brücken Am Donnerstag, dem 20. November 2025, kam es gegen 07.15 Uhr im Bereich der Fischweiher bei Birkenfeld/Brücken zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrer eines Streufahrzeugs verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Einsatzfahrzeug.

Das Fahrzeug kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich in bedrohlicher Schräglage direkt am Rand eines Weihers liegen. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach einer ersten notärztlichen Versorgung umgehend ins Klinikum Birkenfeld gebracht werden.

Besonders heikel: Beim Unfall liefen Betriebsstoffe aus dem beschädigten Fahrzeug aus. Um eine Gewässerverunreinigung zu verhindern, rückten die Feuerwehren aus Birkenfeld und Hoppstädten an. Die Einsatzkräfte sicherten das Gebiet, fingen austretende Flüssigkeiten auf und verhinderten Schlimmeres.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es bislang nicht, doch die winterlichen Straßenverhältnisse gelten als wahrscheinlichste Ursache.