Zerstörungswut in der Vulkaneifel: Vandalismus am Jünkerather Bahnhof

JÜNKERATH – In Jünkerath kam es im Bereich des Bahnhofs zu mehreren Vandalismusschäden. Fensterscheiben des ehemaligen Eisenbahnmuseums, sowie eines zurzeit leerstehenden Gebäudes, welches zum Bahnhof in Jünkerath gehört, wurden mit Steinen eingeworfen.

Ein Zeuge gibt an, drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahre gesehen zu haben, welche sich auffällig verhalten hätten und ggfs. etwas mit der Tat zu tun haben könnten. Es soll sich dabei um zwei Jungs mit schwarzer Kleidung einer Kapuze über den Kopf und ein kleineres Mädchen mit einem rot karierten Pullover gehandelt haben.

Die Polizeiinspektion Prüm, ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm unter der 06551/942-0 oder per Mail an die „[email protected]“ zu melden.