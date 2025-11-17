Fahrradfahrer von Lok erfasst und schwer verletzt

JOCKGRIM – Ein 43-jähriger Fahrradfahrer ist an einem Bahnübergang in Jockgrim (Landkreis Germersheim) von einer Lok erfasst und schwer verletzt worden.

Der Mann habe am frühen Morgen die geschlossene Halbschranke, die roten Lichter und die akustischen Warnsignale ignoriert, teilte die Bundespolizei Kaiserslautern mit. Beim Überqueren der Bahngleise sei es dann zu dem Unfall gekommen.

Trotz seiner Verletzungen konnte er den Angaben zufolge selbst einen Notruf absetzen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die den Unfall oder das Verhalten des Fahrradfahrers vor dem Zusammenstoß beobachtet haben.