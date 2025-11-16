Promille-Tour endet im Fluss: Fahrer schwer verletzt – Kran hebt Auto raus!

Neunkirchen. Dramatische Szenen im Morgengrauen: Ein 23-jähriger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Neunkirchen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen – und direkt in die Blies gestürzt. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen, die Polizei spricht von Brüchen und inneren Blutungen. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Auto landet im Fluss – Fahrer schwer verletzt

Nach bisherigen Ermittlungen verlor der Mann kurz nach Tagesanbruch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schoss über die Uferböschung und landete schließlich im Flussbett der Blies. Passanten alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Der Fahrer konnte gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei waren die Verletzungen zwar schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum

Die Beamten stellten klare Anzeichen auf Alkoholisierung fest. Ob der 23-Jährige weit über der Promillegrenze lag, müssen Bluttests klären – das Ergebnis steht noch aus. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde bereits eingeleitet.

Kran hebt völlig zerstörtes Auto aus der Blies

Für die Bergung des Wracks musste ein Spezialkran angefordert werden. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt aus dem Wasser gezogen. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 55.000 Euro.

Während des Einsatzes mussten Bereiche am Uferbereich gesperrt werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und mehrere Streifenwagen waren vor Ort.

Polizei warnt eindringlich: Alkohol am Steuer bleibt lebensgefährlich

Die Ermittler nehmen den Fall zum Anlass, erneut vor den Risiken von Alkohol im Straßenverkehr zu warnen: Schon geringe Mengen können Reaktionszeit, Wahrnehmung und Kontrolle massiv beeinträchtigen – mit fatalen Folgen, wie der Vorfall in Neunkirchen zeigt.