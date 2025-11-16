Fatales Manöver: Mercedes kracht in Gegenverkehr – Rad reißt ab, zwei Verletzte!

OTTWEILER. Auf der B41 bei Ottweiler kam es am Samstagabend gegen 19:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Strecke musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Zwei Fahrer wurden verletzt, der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 70.000 Euro.

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer aus Saarbrücken wollte in einer erlaubten Überholzone an zwei Fahrzeugen vorbeiziehen. Doch die Kombination aus nasser Fahrbahn, Laub und einer Rechtskurve wurde ihm zum Verhängnis: Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich in einen entgegenkommenden Opel.

Rad abgerissen – Teile schleudern in dritten Wagen

Durch den heftigen Aufprall riss das hintere linke Rad des Mercedes ab. Das Rad wurde über die Fahrbahn katapultiert und traf einen Hyundai, der zuvor ebenfalls überholt worden war. Dieser wurde im Frontbereich beschädigt, blieb aber fahrbereit.

Der Mercedes schleuderte weiter, prallte gegen einen Leitpfosten und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Opel blieb quer auf der Fahrbahn liegen – komplett fahruntüchtig.

Zwei verletzte Fahrer – Krankenhaus & Beobachtung

Der 23-jährige Unfallverursacher sowie der Opel-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer wurde vorsorglich zur Beobachtung im Krankenhaus behalten.

Die Beifahrerin des Opels sowie die beiden Insassen des Hyundai kamen mit dem Schrecken davon.

Feuerwehr im Einsatz – Bundesstraße zwei Stunden dicht

Die Freiwillige Feuerwehr Ottweiler musste die Unfallstelle ausleuchten und sichern. Aufgrund der Trümmerteile und des erheblichen Schadensbildes blieb die B41 für zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.