Große Resonanz auf 3. Bürgerdialog der Polizei und Stadt Wittlich

WITTLICH – Zum 13.11.2025 hatten die Stadt Wittlich, die Kriminalinspektion und die Polizeiinspektion Wittlich zum dritten Bürgerdialog eingeladen.

Bereits um 16.30 Uhr füllte sich das WIL A VIE mit interessierten Bürgerinnen und Bürger aus dem Wittlicher Stadtgebiet.

Durch den Leiter der Kriminalinspektion Wittlich, Herrn Kriminaldirektor Patrick Niegisch, sowie den neuen Leiter der Polizeiinspektion Wittlich, Herrn Polizeirat Matthias Pauly wurde die Veranstaltung eröffnet und die anwesenden Bürgerinnen und Bürger, sowie die Vertreter der Polizei und der Stadt Wittlich begrüßt.

Durch den Beamten Polizeihauptkommissar Christian Köb wurde das Sicherheitskonzept und die Sicherheitspartnerschaft zwischen der Stadt Wittlich und der Polizei dargestellt.

Zudem wurden die polizeilichen Maßnahmen in der Stadt Wittlich, die sichtbare Präsenz und die durchgeführten und geplanten Maßnahmen skizziert.

Von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern kamen viele Fragen, Wünsche und Anregungen sowohl an die Polizei, aber auch an das Ordnungsamt der Stadt Wittlich, welches durch den Leiter, Herrn Jan Mußweiler ebenfalls vertreten war.

Zusammenfassend ließ sich feststellen, dass die Stadt Wittlich eine sichere, liebenswerte und lebenswerte Stadt ist.

Die Erhaltung eines sicheren und lebenswerten Umfeldes ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, welche alle hier genannten Beteiligten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wittlich schultern wollen – so der Tenor der Veranstaltung.