++ Trier aktuell: Unfall auf B51 Höhe Windmühle – Umleitung eingerichtet ++

TRIER. Am heutigen Freitag kam es gegen 13.40 Uhr auf der B51 Höhe Windmühle zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Durch den Aufprall wurde der LKW derart beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen.

Der PKW war mit zwei Personen besetzt, wobei die Fahrzeugführerin vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus verbracht wurde. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Aktuell kommt es vor Ort zu einem massiven Rückstau, eine Umleitung wird eingerichtet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. (Quelle: Polizeidirektion Trier)