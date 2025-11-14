RLP: Abgelenkt von Klimaanlage? 18-Jähriger fährt gegen Kirche

Klimaanlage einstellen und zack: Statt auf der Straße landet ein 18-Jähriger mit seinem Wagen an der Kirchenmauer.

Foto: pixabay/Symbolbild

TIEFENTHAL. Ein 18-Jähriger ist in Tiefenthal im Landkreis Bad Dürkheim mit seinem Auto gegen eine Kirche gefahren. Der junge Mann sei durch Einstellungen an seiner Klimaanlage abgelenkt gewesen, teilte die Polizei mit.

Dadurch sei er mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Kirchenmauer geprallt. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden durch den Unfall am späten Donnerstagabend auf rund 8.500 Euro. Das Fahrzeug des 18-Jährigen sei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit gewesen. (Quelle: dpa)

