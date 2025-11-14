++ Aktuell: Vermisste 84-Jährige aus Enkirch sehr wahrscheinlich tot ++

ENKIRCH. Wie von lokalo.de berichtete, meldete die Polizei am heutigen Freitag, dass wird die 84-jährige Ursula D. aus Enkirch seit Donnerstag vermisst wurde. Die Seniorin habe ihr Zuhause gegen 16.00 Uhr verlassen, um – wie jeden Tag – einen Spaziergang zu machen, hießt es in einer Mitteilung.

Anders als sonst sei sie jedoch nach ein bis eineinhalb Stunden nicht zurück gekehrt. Intensive Suchmaßnahmen blieben zunächst erfolglos.

Nun meldet das Polizeipräsidium Trier in dem Fall tragische Neuigkeiten: Im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen fanden die Suchkräfte am heutigen Freitagmittag im Großbachtal in der Nähe von Enkirch den Leichnam einer Frau, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit gestern Nachmittag vermisste 84-Jährige handelt. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem Unfall auszugehen, Anzeichen für ein Fremdverschulden bestehen derzeit nicht.