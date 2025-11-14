++ Saarland: 14-Jährige Cheyenne W. schon seit Oktober vermisst ++

0
Foto: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SAARBRÜCKEN. Bereits seit dem 8.10.2025 aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Saarbrücken abgängig und seitdem unbekannten Aufenthalts, ist die 14-Jährige Cheyenne Weyand. Diese ist ca. 165 cm groß, von schlanker Statur und trägt lange, dunkle Haare.

Zur Bekleidung der Vermissten liegen keine Erkenntnisse vor. Konkrete Anlaufadressen sind ebenfalls nicht bekannt. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681-9321233) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)

