Bitburg: Einrichtung von Tempo 30-Zonen in Masholder und Erdorf

Foto: pixabay/Symbolbild

BITBURG. Nachdem bereits die Ortsteile Matzen und Mötsch ihr Einvernehmen zur Errichtung der Tempo-30-Zone erteilt haben, beschloss der Stadtrat nun auch einstimmig die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens für die Ortsteile Masholder und Erdorf.

In Masholder sollen für die Bereiche Im Wingert und Burengasse, Auf Quart und Im Steinrausch Tempo-30-Zonen eingerichtet werden. In Erdorf für die Bereiche Eidenbachstraße, Kapellenstraße, Am Wolfsberg und Johannesstraße.

Innerhalb von Tempo 30-Zonen gilt an Kreuzungen und Einmündungen die „Rechts-Vor-Links“-Regelung, hiervon verspricht man sich eine Reduzierung der durchschnittlichen Geschwindigkeit. (Quelle: Stadt Bitburg)

