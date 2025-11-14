++ Region: Wolken, Regen und milde Temperaturen – Gewitter möglich ++

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bringt das Ende der Woche einige Wolken und zeitweise Regen. Für den Samstag sind auch Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Die Aussichten.

BARWEILER. Zum Ende der Woche können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Wolken und mitunter Regen einstellen. Am Freitag sei es zunächst heiter bis wolkig, im Laufe des Tages zögen jedoch zunehmend Wolken auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Es bleibe meist trocken. Die Temperaturen seien mit Höchstwerten von 15 bis 19 Grad sehr mild. Dazu wehe ein überwiegend schwacher bis mäßiger Wind. Am Samstag sei es in den zwei Bundesländern wechselnd bis stark bewölkt; zeitweise komme es zu Regenschauern. Auch einzelne kurze Gewitter schließt der DWD nicht ganz aus. Das Thermometer zeige indes maximal 12 bis 15 Grad. Es gehe schwacher bis mäßiger Wind.

Am Sonntag gebe es viele Wolken und lokal ein wenig Regen, meistens bleibe es aber trocken. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 9 bis 13 Grad. Der Wind sei weiterhin schwach bis mäßig. (Quelle: dpa)