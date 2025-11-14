Quartett „Sine nomine“ überzeugte beim Candoro-Chorfestival in Morbach

MORBACH. Für das Morbacher Quartett „Sine nomine“ war das vergangene Wochenende ein musikalischer Höhepunkt: Beim Candoro-Chorfestival des Chorverbands Rheinland-Pfalz, das am 8. und 9. November in der Baldenauhalle stattfand, präsentierten sich Chöre und Ensembles aus dem ganzen Land vor einer hochkarätig besetzten Jury.

Als einziger Vertreter des Kreis-Chorverbands Bernkastel-Wittlich eröffnete „Sine nomine“ am Samstagmorgen die Wettbewerbsbeiträge des „CANDORO Classic“. Nach einer kurzen schöpferischen Pause kehrten die vier Sänger unter der Leitung von Bernd Loch auf die Bühne der Leistungssingen zurück – mit dem Ziel, den langjährig getragenen Titel „Meisterchor des Chorverbands Rheinland-Pfalz“ wiederzuerlangen.

Das Ensemble überzeugte mit einem abwechslungsreichen Programm, das sowohl klangliche Präzision als auch musikalische Ausdruckskraft zeigte. Die Jury zeichnete die Leistung mit dem Silberdiplom und dem Prädikat „Konzertchor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“ aus.

Auch wenn es in diesem Jahr nicht ganz zum Meistertitel reichte, zieht das Quartett ein positives Fazit: „Natürlich hätten wir uns über den Meisterchor-Titel gefreut, aber wir nehmen das sportlich“, so die Sänger. „Wichtiger ist, dass wir immer wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, unsere Freude am Gesang teilen und damit unser Publikum berühren.“

Für „Sine nomine" ist das Ergebnis kein Schlusspunkt, sondern ein Ansporn. Das Ensemble bereitet sich für die nächsten Konzerte am 23.11.2025 im Kloster Himmerod und am 14.12.2025 in der Kirche Hinzerath vor – und bleibt damit ein fester Bestandteil der lebendigen Chorkultur in Morbach und der Region. „Wir singen weiter – mit Herz, Leidenschaft und dem Blick nach vorn."