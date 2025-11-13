Übler Gestank nach Erbrochenem – Wohnhaus vorübergehend geräumt

0
Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

SAARBRÜCKEN – Wegen einer stark riechenden Chemikalie haben Polizei und Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus in Saarbrücken vorübergehend evakuiert.

Bei dem Stoff handelte es sich möglicherweise um Buttersäure, wie die Polizei im Saarland mitteilte. Zwei Menschen, die über Husten und Übelkeit klagten, wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem das Gebäude durchgelüftet worden war, konnten die Bewohner zurückkehren.

Kriminalpolizei und Spurensicherung ermitteln zu den möglichen Hintergründen. Buttersäure ist eine farblose Flüssigkeit, die für ihren unangenehmen, extrem beißenden Geruch bekannt ist. Oft wird er mit Erbrochenem oder Fäulnis verglichen.

Vorheriger ArtikelZug stößt mit Wildschweinrotte zusammen – neun Tiere tot
Nächster ArtikelEifelkreis: Nach Vollbrand von Gebäude in Rommersheim – Straßensperrung aufgehoben

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.