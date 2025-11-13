Zug stößt mit Wildschweinrotte zusammen – neun Tiere tot

MAIKAMMER-KIRRWEILER – Ein Regionalzug hat zwischen Landau in der Pfalz und Neustadt an der Weinstraße eine Rotte von neun Wildschweinen erfasst.

Obwohl der Zugführer noch eine Schnellbremsung einleitete, kam es zu einem Zusammenstoß, wie die Polizei mitteilte. Sieben Tiere starben durch den Zusammenprall, zwei verletzte Wildschweine wurden von der Polizei erschossen.

Den Angaben nach geschah der Unfall am Mittwochabend auf freier Strecke hinter der Haltestelle Maikammer-Kirrweiler. Die 17 Reisenden in der RE 6 blieben unverletzt. Die Gleise waren für rund zweieinhalb Stunden gesperrt, was zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr führte.