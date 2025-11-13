Landtag debattiert Gewalt an Schulen, die Stadtbild-Debatte, Missbrauch

Gewalt an Schulen, die Stadtbild-Debatte und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Das sind die Themen der aktuellen Debatte am zweiten Tag im Novemberplenum des Landtags.

0
Foto. Arne Dedert / dpa / Archiv

MAINZ. Gewalt, Bedrohung, Angst an Schulen – darüber debattiert der rheinland-pfälzische Landtag an diesem Donnerstag auf Antrag der CDU-Opposition. Auf Initiative der Grünen geht es in der aktuellen Debatte anschließend um den Landesbeauftragten gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen.

Die AfD greift die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoßene Stadtbild-Debatte auf. «Stadtbild und Migration in Rheinland-Pfalz», heißt ihr Thema für die aktuelle Debatte. Danach stehen noch rund 20 Gesetzesvorhaben und Anträge auf der Tagesordnung. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelPolizeikontrollen in Sehlem: Handysünder erwischt – Durchfahrtsverbot kontrolliert
Nächster Artikel„Bewirke jeden Tag was“ – Pflegerin aus Rheinland-Pfalz will hoch hinaus

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.