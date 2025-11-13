Polizeikontrollen in Sehlem: Handysünder erwischt – Durchfahrtsverbot kontrolliert

SEHLEM. Am 12.11.2025, zwischen 11.30 und 13.30 Uhr, führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslage von Sehlem durch.

Hier wurde zum einen das Durchfahrtsverbot eines Wirtschaftsweges zwischen der Ortslage und der Landstraße 141 überwacht, zum anderen wurden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Schulstraße durchgeführt.

Das Ergebnis dieses Tages:

Es wurden insgesamt 14 Fahrzeuge kontrolliert. Nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs wurden neun Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot geahndet sowie ein Verstoß wegen des Nutzens des Mobiltelefons während der Fahrt. Weiterhin wurden verkehrserzieherische Gespräche in Bezug auf die Sinnhaftigkeit der Einhaltung der verkehrsrechtlichen Regelungen durchgeführt.

Die Kontrolltätigkeit wurde insgesamt positiv bewertet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)