Polizisten staunten nicht schlecht: Autofahrer mit 4,33 Promille gestoppt

Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

JOCKGRIM/LANDAU – Mit einem Wert von 4,33 Promille hat die Polizei am frühen Morgen einen Autofahrer in Jockgrim (Landkreis Germersheim) gestoppt.

Die Beamten hätten den Mann gegen 07.30 Uhr nach einem Hinweis kontrolliert und einen Alkoholtest durchgeführt, teilte die Polizeidirektion in Landau mit.

Dem 31-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen worden, danach habe er «zur Ausnüchterung» einige Zeit im Gewahrsam der Polizei verbringen müssen, hieß es.

Der Mann dürfe bis auf Weiteres kein Auto mehr steuern. Der Polizei zufolge erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

