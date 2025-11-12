Mann fasst Mädchen (9) an – mutige Jugendliche greifen sofort ein!

Sankt Ingbert. Beunruhigender Vorfall am Freitagabend, 7. November 2025, in der Kirchengasse hinter der Kirche in St. Ingbert: Ein bislang unbekannter Mann sprach gegen 18:10 Uhr ein neunjähriges Mädchen an, griff ihr dabei ans Handgelenk – und löste damit einen Einsatz der Polizei aus. Nur dank aufmerksamer Jugendlicher konnte die Situation schnell beendet werden.

Jugendliche greifen ein – Täter ergreift die Flucht

Das Kind soll zunächst verwirrt reagiert haben, als der Mann plötzlich Kontakt aufnahm. In diesem Moment wurden drei Jugendliche, ein Junge und zwei Mädchen, auf die Szene aufmerksam. Sie sprachen das Mädchen an, das daraufhin erklärte, den Mann nicht zu kennen.



Daraufhin ließ der Unbekannte sofort von ihr ab und rannte davon. Das Mädchen blieb körperlich unversehrt, erlitt jedoch einen Schock. Passanten verständigten umgehend die Polizei.

Polizei sucht dringend Zeugen – Täterbeschreibung veröffentlicht

Die Polizei St. Ingbert hat eine Fahndung eingeleitet und bittet um Hinweise.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Alter: etwa 60 bis 70 Jahre

Größe: circa 1,70 Meter

Aussehen: helle Haut, keine Zähne

Kleidung: dunkelblaue oder schwarze Jacke, graue Wollmütze

Sprache: Deutsch

Die Ermittler suchen insbesondere nach den drei Jugendlichen, die couragiert eingegriffen und das Kind geschützt haben.



📞 Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. 06894 / 1090.