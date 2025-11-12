RLP: Kind von drei Jugendlichen umstellt und bewusstlos geschlagen

WALDESCH. Am 6.11.2025, gegen 15.30 Uhr, wurde ein Kind durch drei ihm unbekannte Jugendliche in Höhe der Tatörtlichkeit – Fußgängerunterführung in der Koblenzer Straße – abgefangen und umstellt. Im weiteren Verlauf wurde er durch einen der drei von hinten auf den Hinterkopf geschlagen, so dass er bewusstlos zu Boden ging.

Die Jugendlichen flüchteten daraufhin und ließen das Kind bewusstlos zurück. Die drei Jugendlichen dürften zwischen 12 und 14 Jahren alt sein. Zwei ca. 160cm, einer ca. 180cm groß. Einer hatte kurze blonde Haare. Hinweise an die Polizeiinspektion Boppard erbeten (Telefon: 06742 809-0). (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)