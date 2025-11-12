Palzem: Mutige Camper erwischen und stoppen Einbrecher auf frischer Tat – U-Haft!

PALZEM. Bei einem kuriosen Einbruch in einen Wohnwagen, gelang der Polizeiinspektion Saarburg am Montagabend (10. November 2025) ein schneller Ermittlungserfolg: Ein 54-jähriger Mann wurde auf einem Campingplatz in Palzem auf frischer Tat beim Einbruch ertappt und wenig später festgenommen.

Die Geschädigten hatten den mutmaßlichen Täter überrascht, als dieser gerade Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt hatte. Mit großem Mut hielten sie den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Mehr Blaulicht-News

Verdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Verdächtige, ein mutmaßlich wohnsitzloser Mann, noch am Tatort vorläufig festgenommen. Am Folgetag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt.

Dieser setzte einen Untersuchungshaftbefehl wegen dringenden Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie weiterer Delikte in Vollzug. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Polizei bittet um weitere Hinweise

Ob der 54-Jährige auch für weitere Einbrüche oder Diebstähle verantwortlich sein könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Saarburg bittet daher mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06581 / 9155-0 zu melden.

Mutige Camper vereiteln Straftat

Dank des schnellen Eingreifens der beiden Camper blieb es beim Sachschaden, das Diebesgut konnte sichergestellt werden.