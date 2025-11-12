Fahrerflucht in Bengel: Gegen Straßenlaterne gedonnert und abgehauen

BENGEL. Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 11.11.2025 mitgeteilt wurde, beschädigte ein bisher unbekannter Täter vermutlich am 5.11.2025 eine Straßenlaterne in der Moselstraße in Bengel.

Hier dürfte der unbekannte Fahrzeugführer gegen die Laterne gefahren sein, wodurch diese in Schieflage geriet. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)