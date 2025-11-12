++ Herbstwetter in der Region: Nebliger Start, dann freundlicher ++

Der Mittwoch in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet trocken. Ab Donnerstag ziehen von Norden her Wolken auf, zum Wochenende ist stellenweise Regen möglich.

MAINZ. Nach einem teils nebligem Start zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Mittwoch überwiegend freundlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, löst sich der Nebel am Vormittag langsam auf, anschließend ist es meist heiter bis sonnig und trocken.

Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlicher Richtung. In der Nacht zum Donnerstag ist es gering bewölkt oder klar, nur vereinzelt bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad, im Südosten örtlich bis auf 2 Grad. Dort ist laut DWD Bodenfrost möglich.

Am Donnerstag bleibt es nach Auflösung der lokalen Nebelfelder zunächst heiter bis wolkig. Zum Abend hin verdichten sich laut den Wetterexperten von Norden her die Wolken, es bleibt aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad. Am Freitag zeigt sich der Norden zeitweise stark bewölkt mit etwas Regen, während es im Süden heiter bis wolkig und überwiegend trocken bleibt. Die Temperaturen erreichen am Freitag maximale Werte zwischen 13 und 19 Grad. In der Nacht zum Samstag fällt gebietsweise Regen. (Quelle: dpa)