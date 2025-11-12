Wittlich: Kollision beim Abbiegen auf der B49 – 19-Jährige verletzt

WITTLICH. Am 11.11.2025, gegen 17.49 Uhr, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Bundesstraße 49 von Wittlich kommend in Richtung Bombogen.

Im Kreuzungsbereich zur Landstraße 55 übersah sie beim Abbiegen eine 62-jährige, entgegenkommende Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet. Es kam zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Das Fahrzeug der 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

