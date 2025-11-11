Blitzer-Anlage am Schönfelderhof beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Polizeiwagen an der Autobahn
Foto: dpa

ORENHOFEN/ZEMMER – Am Montag, den 10. November, wurde zwischen 10:06 und 10:12 Uhr eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Wittlich durch unbekannte Täter beschädigt.

Gerät umgekippt in Hecke gefunden

Das betroffene Gerät war in Fahrtrichtung Orenhofen rechts neben der L2, unmittelbar hinter der Bushaltestelle Schönfelderhof, aufgestellt.

Nachdem das Messgerät elektronisch eine Fehlermeldung meldete, wurde es durch das Personal überprüft. Die Bediensteten stellten das umgekippte Gerät in einer angrenzenden Hecke fest. Durch die mutwillige Beschädigung entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens einem mittleren dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Das Gerät wird sowohl hinsichtlich des aufgezeichneten Bildmaterials als auch spurentechnisch untersucht.

Die Polizei weist darauf hin, dass das mutwillige Zerstören oder Umstoßen einer Blitzeranlage den Straftatbestand der gemeinschädlichen Sachbeschädigung erfüllen kann, der mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet wird. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter der 06502/ 91570 zu melden.

