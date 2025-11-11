Trier: Restmüllbrand in Entsorgungsbetrieb – Feuerwehr löscht Feuer im Trierer Hafen

TRIER – Die Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag einen Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Trierer Hafen gelöscht. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 14.20 Uhr in den Trierer Hafen alarmiert. In einem Entsorgungsbetrieb brannten zwei größere Restmüllballen. Das Feuer war innerhalb einer halben Stunde unter Kontrolle, anschließend liefen noch Nachlöscharbeiten. Zwei Arbeiter des Betriebs wurden bei eigenen Löscharbeiten durch den entstandenen Rauch leicht verletzt. Sie wurden vor Ort behandelt, mussten aber nicht in Kliniken gebracht werden.

Im Einsatz waren rund 40 Kräfte von der Berufsfeuerwehr, den Freiwilligen Feuerwehren Trier-Pfalzel und Trier-Ehrang, das DRK Ehrang und Hermeskeil sowie die Polizei.