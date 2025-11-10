++ Dichter Nebel in der Region – Sichtweiten von unter 150 Metern ++

Nebel bremst am Morgen Autofahrer aus: Stellenweise gibt es weniger als 150 Meter Sicht. Wie wird das Wetter danach in Rheinland-Pfalz und im Saarland?

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Teils dichter Nebel heißt die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der neuen Woche willkommen. Zum Teil gebe es bis zum Vormittag Sichtweiten von unter 150 Metern, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Temperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad. Der Dienstag startet laut Vorhersage mit Wolken und Sprühregen. Im Tagesverlauf werde es aber trocken und der Himmel aufgelockerter. Die Höchstwerte liegen laut Wetterdienst zwischen 9 und 14 Grad. Auch am Mittwoch muss sich der Nebel erst mal auflösen, dann soll es einen Mix aus Sonne und Wolken geben – ohne Regen. (Quelle: dpa)