Holzschuppen in Wittlich brennt komplett ab – Ermittlungen laufen

WITTLICH. Am 10.11.2025, gegen 1.25 Uhr, wurden die Kräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Wittlich über einen Brandausbruch in der Belinger Straße in Wittlich informiert. Als die Feuerwehr und die Polizei vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass ein Holzschuppen, welcher sich hinter dem Anwesen befand, in Vollbrand stand.

Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus vollends verhindert werden. Der Schuppen hingegen brannte vollständig ab. Es wurde niemand verletzt.

Erste Ermittlungen und Befragungen der dort wohnenden Personen erbrachten bisher kein abschließendes Ermittlungsergebnis zur Brandursache. Die genaue Schadenshöhe steht bisher nicht fest, wird aber auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden am heutigen Tag durch das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Wittlich durchgeführt. Die Tatörtlichkeit wurde zunächst durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)