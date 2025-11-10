Unfall bei Zemmer: PKW gerät in Gegenverkehr – eine Person verletzt

ZEMMER. Am Freitagmittag, 9.11.2025, kam es auf der L46 auf der Gemarkung von Zemmer zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein PKW unweit des Gasthofs „Rothaus“ auf gerader Strecke in den Gegenverkehr.

Der Fahrer des entgegenkommenden PKWs konnte noch ein Ausweichmanöver einleiten, den Zusammenstoß der Fahrzeuge jedoch nicht verhindern. Ein Fahrzeuginsasse, der sich als Mitfahrer im verursachenden PKW befand, verletzte sich leicht und wurde durch einen vor Ort erschienen Rettungswagen versorgt.

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen zeigten, dass der verursachende Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der verursachende Fahrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen diverser Verkehrsstraftaten stellen.

Während der Verkehrsunfallaufnahme und zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit musste die L46 zeitweise komplett gesperrt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)