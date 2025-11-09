Neunjähriger soll unter Papas Anleitung Autofahren üben

0
Ein Vater hat auf einem Wirtschaftsweg bei Pirmasens versucht, seinem neunjährigen Sohn das Autofahren beizubringen. Foto: Leonie Asendorpf/dpa

PIRMASENS – Ein Vater hat auf einem Wirtschaftsweg bei Pirmasens versucht, seinem neunjährigen Sohn das Autofahren beizubringen – bis die Polizei die Unterrichtsstunde am Samstagnachmittag beendete.

Ganze Familie an Bord

Im Wagen saßen nicht nur der Junge und sein 57 Jahre alter Vater, sondern auch die Mutter und die sechs Jahre alte Schwester, wie die Polizei mitteilte. «Offensichtlich wollte der Vater dem Sohn auf dem wenig befahrenen befestigten Weg das Autofahren beibringen», schrieben die Beamten.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als sie das Kind hinter dem Steuer sahen. Die Eltern hätten sich wenig einsichtig gezeigt, als die Beamten sie zur Rede stellten, bemerkte die Polizei.

Vorheriger ArtikelAutofahrer stirbt nach Kollision mit Regionalbahn

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.