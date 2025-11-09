Autofahrer stirbt nach Kollision mit Regionalbahn

OBERHAUSEN AN DER NAHE – Nach einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Regionalbahn bei Oberhausen an der Nahe ist der Pkw-Fahrer gestorben.

Der 78-Jährige wollte mit seinem Wagen am Samstag an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise überqueren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er die nahende Regionalbahn übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 78-Jährige schwer verletzt.

Im Zug wurde eine automatische Notbremsung ausgelöst. Der Zugführer erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Die neun Fahrgäste der Regionalbahn blieben bei dem Unfall im Landkreis Bad Kreuznach unverletzt. Der Autofahrer starb am Sonntag im Krankenhaus.