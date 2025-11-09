Sieben Verletzte bei Frontal-Crash auf der L 355

WALDMOHR/SCHÖNEBERG-KÜBELBERG – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Sonntagmittag auf der L 355 im Streckenabschnitt zwischen Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg.

Sieben Verletzte und Bergungseinsatz

Zwei entgegenkommende Fahrzeuge kollidierten frontal, wobei ein Fahrzeug von der Fahrbahn in eine angrenzende Böschung geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurden sieben Personen verletzt.

Die Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit noch unbekannt. Die Feuerwehr musste eine Person mittels schweren Geräts aus dem Unfallfahrzeug befreien. Alle Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert, wobei zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz kamen.

Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Sachverständiger wurde zur genauen Untersuchung des Unfallhergangs beauftragt. Die Landesstraße bleibt bis auf Weiteres für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.