Trier: Grausame Tierquälerei – Schwan mit Pfeilen beschossen und lebensgefährlich verletzt

TRIER – Am Sonntagvormittag, dem 09.11.2025, wurde der Polizeiinspektion Trier ein verletzter Schwan am Moselufer in der Nähe von Schloss Monaise gemeldet.

++ Update 17.26 Uhr ++

++ Laut dpa-Meldungen am Nachmittag mussten die Beamten den lebensgefährlich verletzten Schwan erschießen, um das Tier von seinem Leid zu erlösen ++

Beschuss mit Pfeilen und Bolzen

Das Tier wies Verletzungen auf, die darauf hindeuten, dass es von einem unbekannten Täter mit Pfeilen und Bolzen beschossen wurde.

Der Schwan erlitt durch den Angriff lebensgefährliche Verletzungen. Die Wasserschutzpolizei Trier hat umgehend Ermittlungen aufgenommen. Der Verdacht richtet sich gegen den Täter wegen Jagdwilderei sowie eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Trier oder der Polizeiinspektion Trier zu melden.