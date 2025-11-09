Luxemburg: Mann in Rodingen vor Gaststätte von zwei Schüssen getroffen

RODINGEN/LUXEMBURG – Am Samstagmorgen wurde gegen 02.15 Uhr die Police Grand-Ducale über einen Schusswaffenangriff in der Rue Joseph Philippart in Rodange (Konton Esch-Alzette) informiert.

Mann mit Schussverletzung am Bein

Die umgehend herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten vor Ort einen Mann antreffen, der eine Schussverletzung am Bein aufwies. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Opfer, als es sich in der Nähe einer Gaststätte aufhielt, von zwei Schüssen getroffen.

Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Das Opfer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht; es besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Tathergang zu klären und festzustellen, ob ein Verhältnis zwischen Täter und Opfer vorlag.