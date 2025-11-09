Traditionelles Benefizspiel – Golffreunde rund um Elmar Frank spenden 4.500 Euro

Trier/Bernkastel-Kues. Wenn Sport, Freundschaft und soziales Engagement zusammentreffen, entstehen oft die schönsten Geschichten. So auch bei den Golffreunden um den ehemaligen Eintracht-Trier-Profi Elmar Frank, die auch in diesem Jahr wieder ihr traditionelles Benefizspiel austrugen – ganz nach dem Motto: „Alle Jahre wieder…“

Das Ergebnis kann sich erneut sehen lassen: 4.500 Euro kamen zusammen und wurden zu gleichen Teilen an drei ausgesuchte Initiativen gespendet, die sich in besonderer Weise für Kinder, Jugendliche und Familien engagieren.

Drei Spenden, drei Herzensprojekte

Über je 1.500 Euro durften sich freuen:

Der Kinderschutzbund Trier , der sich unermüdlich für die Rechte und den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzt.

Raimund Ackermann , ehemaliger Streetworker der Stadt Trier, der sich auch im Ruhestand weiter für benachteiligte Familien engagiert.

Die Rosenbergschule in Bernkastel-Kues, eine Förderschule, die Kinder und Jugendliche mit kognitiven und motorischen Beeinträchtigungen liebevoll fördert.

Jede dieser Einrichtungen steht stellvertretend für Menschen, die täglich Herz zeigen und genau dieses Engagement wollten die Golffreunde unterstützen.

Elmar Frank und sein Team mit beeindruckender Bilanz

Was vor Jahren als kleine Idee begann, ist inzwischen eine beeindruckende Erfolgsgeschichte: Insgesamt haben die Golffreunde um Elmar Frank mehr als 65.000 Euro für soziale Zwecke gesammelt, eine rein private Initiative, getragen von Sportsgeist, Zusammenhalt und Menschlichkeit.

Ob Kinderschutz, Inklusion oder Hilfe für Familien in Not, jedes Jahr profitieren Menschen in der Region von dieser besonderen Form des sportlichen Engagements.

Sport mit Herz – eine Trierer Tradition

Die jährliche Aktion zeigt, dass Golf weit mehr sein kann als ein Sport: Es verbindet Generationen, schafft Gemeinschaft und kann dabei Gutes bewirken. Elmar Frank und seine Mitstreiter setzen dabei ein starkes Zeichen, das weit über den Golfplatz hinausstrahlt. Und die Golffreunde beweisen Jahr für Jahr: Wer mit Herz spielt, gewinnt immer.