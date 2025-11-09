Wetterumschwung im Anflug – erst Nebel und Regen, dann goldenes Herbstwetter!

Mainz/Saarbrücken. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland startet die neue Woche grau und neblig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, hält sich der Nebel am Montagvormittag vielerorts zäh – nur stellenweise gibt es am Nachmittag leichte Auflockerungen. Trotz des trüben Starts bleibt es überwiegend trocken bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad.

Dienstag bringt leichten Regen und mildere Temperaturen

In der Nacht zu Dienstag zieht von Westen her leichter Regen oder Sprühregen durch. Am Morgen bleibt es bei etwa 5 Grad meist trocken, nur stellenweise kann es nieseln.

Im Laufe des Tages zeigt sich der Himmel anfangs noch stark bewölkt, gegen Mittag kann es in einigen Regionen gebietsweise auflockern. Die Temperaturen steigen dann auf 10 bis 14 Grad – ungewöhnlich mild für den November.

🌤️ Mittwoch zeigt sich die Sonne

Der Mittwoch verspricht laut DWD ein freundlicheres Gesicht: Nach Auflösung der morgendlichen Nebelfelder wird es in weiten Teilen des Landes heiter bis sonnig.

Regen ist nicht in Sicht – und mit 9 bis 13 Grad bleibt es angenehm mild.

☀️ Fazit: Herbst in allen Facetten

Rheinland-Pfalz und das Saarland erwartet eine typisch herbstliche Wetterwoche – mit Nebel, Sprühregen und sanften Sonnenmomenten. Wer Sonne tanken will, sollte den Mittwoch nutzen, bevor sich zum Wochenende wieder mehr Wolken ankündigen.