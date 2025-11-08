Luxemburg: Drei Festnahmen nach Drogenhandel, Ladendiebstahl und Bedrohung

LUXEMBURG – Die Polizei in Luxemburg verzeichnete am Freitag drei signifikante Festnahmen aufgrund unterschiedlicher Delikte, darunter Drogenhandel, Ladendiebstahl und Bedrohung.

Drogenschmuggel und Ladendiebstahl

Am Freitagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Rue de Hollerich einen Mann unter dem Verdacht des Drogenhandels. Die Person verschluckte während der Kontrolle verdächtig eine Drogenkugel. Eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Scanneruntersuchung bestätigte, dass der Mann insgesamt 18 Drogenkugeln im Körper transportierte. Er wurde festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Später am Nachmittag wurde ein Ladendieb in Luxemburg-Stadt gemeldet, der kurz nach 14:00 Uhr eine Jacke entwendet hatte. Im Rahmen der Fahndung wurde der mutmaßliche Täter mit der gestohlenen Jacke in der Avenue Emile Reuter angetroffen und ebenfalls festgenommen.

Bedrohung und Widerstand im Bahnhofsviertel

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitagabend im städtischen Bahnhofsviertel, wo eine Person gemeldet wurde, die zwei andere bedrohte. Der angetroffene Tatverdächtige verhielt sich auf der Dienststelle unkooperativ und aggressiv. Er bespuckte die Polizisten und äußerte ihnen gegenüber Morddrohungen und Beleidigungen. Auch dieser Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt.