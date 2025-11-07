Diese Bestsellerautoren kommen zum Eifel-Literatur-Festival 2026

Bekannte Namen wie Caroline Wahl und Stefanie Stahl lesen beim Eifel-Literatur-Festival 2026. Was Besucher in Bitburg, Prüm und Gerolstein erwartet.

PRÜM. In Eifel-Städten Lesungen von bundesweit renommierten Autoren besuchen: Das geht wieder beim Eifel-Literaturfestival von März bis Juni 2026. Zu der Reihe hätten sich unter anderem Romanautorin Caroline Wahl, Psychologin Stefanie Stahl und Politikwissenschaftler Herfried Münkler angekündigt, teilte Festivalleiter Johannes Zierden mit.

Mit dabei seien auch Schriftsteller und Schauspieler Joachim Meyerhoff sowie Autor Ewald Arenz und Autorin Martina Hefter. Insgesamt sind sechs Veranstaltungen in Bitburg und Prüm im Eifelkreis Bitburg-Prüm und Gerolstein im Vulkaneifelkreis geplant, für die nun Tickets erhältlich sind.

Festival im Zweijahresrhythmus

Im Fokus der 17. Auflage des Festivals stehe erneut «ein Mix von Erzählungen und Sachbuch, von Anspruch und Unterhaltung», sagte Zierden. Das Literatur-Festival gibt es alle zwei Jahre. Bei der letzten Auflage 2024 kamen insgesamt rund 4.500 Besucher.

Johannes Zierden hatte die Festivalleitung 2023 von seinem Vater Josef Zierden übernommen. Josef Zierden, der die Reihe 1994 gegründet hatte, ist Anfang Oktober im Alter von 71 Jahren gestorben.

Nobelpreisträger zu Gast

Das Festival hat bisher in seiner Geschichte mehr als 250 Autorinnen und Autoren aus 16 Ländern in die Eifel gelockt, darunter auch die Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass (1927-2015) und Herta Müller. (Quelle: dpa)