RLP: Durch abgestelltes Auto gestört – Anwohner greift Ersthelferin nach Unfall an

LUDWIGSHAFEN. Ein 69-jähriger Mann hat am Donnerstag in Ludwigshafen eine Ersthelferin angegriffen. Die 28-jährige Frau leistete Erste Hilfe, nachdem ein 46-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht hatte.

Der Anwohner fühlte sich durch das am Fahrbahnrand abgestellte Auto der Frau gestört und sprach sie darauf an. Als die Fahrlehrerin ihm erklärte, dass sie am Unfallort half, schlug der Mann mehrfach mit der Beifahrertür ihres Fahrzeugs gegen sie und verletzte sie. Anschließend ging der 69-Jährige in ein nahegelegenes Wohnhaus. Die Polizei ermittelte ihn dort. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (Quelle: dpa)