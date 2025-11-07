RLP: Durch abgestelltes Auto gestört – Anwohner greift Ersthelferin nach Unfall an

0
Deutsches Polizeiauto seitlich mit Schriftzug
Foto: pixabay / Symbolbild

LUDWIGSHAFEN. Ein 69-jähriger Mann hat am Donnerstag in Ludwigshafen eine Ersthelferin angegriffen. Die 28-jährige Frau leistete Erste Hilfe, nachdem ein 46-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht hatte.

Der Anwohner fühlte sich durch das am Fahrbahnrand abgestellte Auto der Frau gestört und sprach sie darauf an. Als die Fahrlehrerin ihm erklärte, dass sie am Unfallort half, schlug der Mann mehrfach mit der Beifahrertür ihres Fahrzeugs gegen sie und verletzte sie. Anschließend ging der 69-Jährige in ein nahegelegenes Wohnhaus. Die Polizei ermittelte ihn dort. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelSpektakulärer Unfall: Wie in Zeitlupe – Auto kippt nach kurioser Kollision auf die Seite
Nächster ArtikelDiese Bestsellerautoren kommen zum Eifel-Literatur-Festival 2026

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.