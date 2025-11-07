Rund 925 Liter: Polizei stoppt illegalen Alkoholtransport in Luxemburg

0
Polizeiwagen der luxemburgischen Police Grand-Ducale
Foto: Police Grand-Ducale/Symbolbild

LUXEMBURG. Bei einer Verkehrskontrolle in den frühen Morgenstunden des 6.11.2025 auf der N27A in Fridhaff wurden zwei Fahrzeuge gestoppt, bei denen die Polizeibeamten im Inneren eine hohe Anzahl an Alkoholflaschen (rund 925 Liter Alkohol) auffinden konnten.

Die Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung wurde über den illegalen Alkoholtransport informiert und beschlagnahmte die Ware. Des Weiteren konnten beide Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt und die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)

