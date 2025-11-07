Kontrollen auf A60 und B51: Polizei findet 1,2 Tonnen Wasserpfeifentabak

Mehr als 440.000 Zigaretten, 1,2 Tonnen Tabak, Drogendelikte: Eine länderübergreifende Kontrolle zeigt, wie kreativ Schmuggler und Fahrer unterwegs sind.

KOBLENZ. Zollbeamte haben Anfang November 1,2 Tonnen unversteuerten Wasserpfeifentabak in einem niederländischen Fahrzeuggespann entdeckt und beschlagnahmt. Der Steuerschaden beträgt etwa 60.000 Euro.

Die Behörden leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den niederländischen Fahrer ein. Die länder- und behördenübergreifende Aktion konzentrierte sich auf die B51 und die A60. Die Bundespolizei nahm eine Person fest, die zur Abschiebung ausgeschrieben war.

Die Landespolizei eröffnete mehrere Verfahren, unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Belgische Zollbeamte entdeckten bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz in Belgien mehr als 440.000 Zigaretten in einem Transporter. Der Steuerschaden beläuft sich auf rund 220.000 Euro. Es besteht den Angaben zufolge die Möglichkeit, dass der Transporter nach Deutschland unterwegs war.

Insgesamt waren etwa 70 Einsatzkräfte beteiligt. Sie kontrollierten rund 400 Fahrzeuge und etwa 520 Personen. Dabei stellten sie 35 Verstöße fest. (Quelle: dpa)