Trierweiler: Busfahrer bricht zusammen – Fahrgast rettet sechs Menschen auf der B51!

Trierweiler. Auf der B51 bei Trierweiler ist es am Donnerstagnachmittag (6. November 2025) offenbar nur durch das schnelle Eingreifen eines Fahrgastes nicht zu einem schweren Unfall gekommen.

Gegen 16.20 Uhr verlor der 64-jährige Fahrer eines Linienbusses auf der Fahrt in Richtung Trier plötzlich das Bewusstsein. Ohne zu zögern sprang ein 34-jähriger Mitfahrer auf, eilte nach vorne und übernahm geistesgegenwärtig die Kontrolle über das Fahrzeug.

Er konnte den Bus auf einer Sperrfläche sicher zum Stehen bringen – ohne dass jemand verletzt wurde oder andere Fahrzeuge zu Schaden kamen.

Medizinische Ursache unklar

Nach ersten Untersuchungen konnte zunächst keine Ursache für die kurzzeitige Ohnmacht festgestellt werden. Der Fahrer wurde zur weiteren Abklärung in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Die sechs weiteren Fahrgäste blieben unverletzt. Der Bus konnte später durch einen Ersatzfahrer sicher bis zum Zielort in Trier weitergeführt werden.

Dank an den Retter

Nach Angaben der Polizei Trier bewahrte der 34-Jährige durch sein beherztes Eingreifen vermutlich sich selbst und die übrigen Passagiere vor dramatischen Folgen.

Die Polizei lobte die schnelle Reaktion des Mannes ausdrücklich – ohne sie hätte sich die Situation möglicherweise anders entwickelt.