Schulwegkontrollen in der Eifel: Eltern sichern ihre Kinder vorbildlich

0
Foto: Nicole Armer/dpa/Symbolbild

SCHÖNECKEN/JÜNKERATH. Am heutigen Freitagmorgen hat die Polizei Prüm an der Kita und Grundschule Schönecken sowie an der Kita und Grundschule Jünkerath Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Kindersicherung durchgeführt. Dabei wurde hauptsächlich genaues Augenmerk auf die Kindersitze und das richtige Anlegen des Sicherheitsgurtes gelegt.

Der Großteil der Eltern hat sich hier vorbildlich gezeigt und ihre Kinder bestens geschützt. Die Polizei möchte nochmals auf die Wichtigkeit des korrekten Anschnallen der Kinder hinweisen, denn nur so sind diese bestens bei Verkehrsunfällen oder starken Bremsungen geschützt. Dies gilt auch innerorts und für kurze Fahrtwege! (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelJunge Meister verstärken Maler-Innung: Mitgliederversammlung Westeifel hat gewählt
Nächster ArtikelTrierweiler: Busfahrer bricht zusammen – Fahrgast rettet sechs Menschen auf der B51!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.