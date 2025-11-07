Trier: Frau richtet Küchenmesser gegen Polizei – Beamte ziehen Dienstwaffe und Taser

0
Foto: dpa/Symbolbild

TRIER. Am gestrigen Donnerstagmorgen kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Eurener Straße in Trier. Die Polizei Trier wurde zur Unterstützung einer Maßnahme eines Gerichtsvollziehers hinzugezogen.

Da die betroffene Bewohnerin trotz mehrfacher Aufforderung die Tür nicht öffnete, wurde diese geöffnet. Beim Erblicken der Einsatzkräfte ergriff sie ein auf dem Wohnzimmertisch liegendes Küchenmesser und richtete dieses gegen die Einsatzkräfte. Die Bewohnerin, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte unter vorgehaltener Dienstwaffe sowie dem Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG) dazu aufgefordert werden, das Messer abzulegen. Anschließend erfolgte die widerstandlose Festnahme. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

Vorheriger ArtikelBrauchtum im Saarland: „Lehnenausrufen“ soll Paare verkuppeln – Tröten statt Swipen
Nächster ArtikelRLP: Schüler droht, Lehrer zu erschießen – Gewalt, Bedrohungen, Eskalationen an Realschule

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.